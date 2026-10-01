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Tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger'da Zheng'i 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı

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Türkiye Tenis Federasyonuna göre milli tenisçi Yankı Erel, Çin'deki Jingshan Challenger'ın son 16 turunda dünya 92 numarası Michael Zheng'i 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi. Erel böylece çeyrek finale çıktı.

Milli tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger'da 1 numaralı seribaşı Michael Zheng'i yenerek çeyrek finale çıktı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Yankı Erel, Çin'deki turnuvanın son 16 turunda dünya 92 numarası Zheng (ABD) ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: AA
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