Tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger'da Zheng'i 2-0 yenerek çeyrek finale kaldı

Tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger'da Zheng'i 2-0 yenerek çeyrek finale kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Tenis Federasyonuna göre milli tenisçi Yankı Erel, Çin'deki Jingshan Challenger'ın son 16 turunda dünya 92 numarası Michael Zheng'i 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yendi. Erel böylece çeyrek finale çıktı.
Milli tenisçi Yankı Erel, Jingshan Challenger'da 1 numaralı seribaşı Michael Zheng'i yenerek çeyrek finale çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Yankı Erel, Çin'deki turnuvanın son 16 turunda dünya 92 numarası Zheng (ABD) ile karşılaştı.
Rakibini 6-1 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden milli tenisçi, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kaynak: AA