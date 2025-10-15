Haberler

Temsilcisi yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe, Kenan Yıldız'ı ''Alay ederek'' reddetmiş

Temsilcisi yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe, Kenan Yıldız'ı ''Alay ederek'' reddetmiş
Güncelleme:
Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ın, Bayern Münih'te oynadığı dönemde Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Kenan Yıldız'ın temsilcisi, yıllar sonra bir itirafta bulunarak ''Onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum; ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti.'' dedi.

Juventus ve A Milli Takım'da sergilediği performansla göz dolduran Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan'dan gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.

FENERBAHÇE, KENAN'I REDDETTİ

Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor canlı yayınında genç futbolcuyla ilgili açıklamalar yaparak, 20 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye önerildiğini ancak o dönemki futboldan sorumlu yöneticinin Kenan Yıldız transferini reddettiğini açıkladı.

''NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI? KENAN KİM YA!''

Transfer görüşmeleri hakkında bilgi veren Doğan Ercan, "Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 12 maça çıkan yıldız oyuncu, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Şaşırdık mı hayır

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz:

Böyle anlar bana finansal bağımsızlığın neden bu kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. İnsanlar sık sık nasıl başarılı bir şekilde yatırım yaptığımı soruyor ama sırrımı bilmiyorlar. Birkaç yıl önce Limudia'nın stratejisini keşfettim. 0,5 BTC yatırdım ve hayatımı tamamen değiştirerek 320.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Bu finansal özgürlük, önemli davaları desteklememi ve gerçek bir fark yaratmamı sağladı. Geleceğinizi dönüştürmeyi hiç düşündüyseniz, Telegram'da @Mudiatrading adresinden Limudia'ya ulaşın ve hemen başlayın. Mesele sadece kâr değil; önemli olan ihtiyaç duyulduğunda yardım etme özgürlüğüne sahip olmak.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumları9tp47fcmwk:

iyiki reddetmiş allah razı olsun o zamanki fb yöneticisinden, türkiyeye gelse söner giderdi çocuk valla

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüsnü CAN:

Ne cocuklari kaybettik istanbul kiyma makinalarinda. Uzun yillardir kacabilenlerle, yurtdisindan gelenlerle yuruyor milli takim. Istanbul takimlarina turk oyuncu oynatma sarti koysaniz, en az 5 deseniz, milli takim yurumez depar atar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
