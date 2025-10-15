Temsilcisi yıllar sonra açıkladı: Fenerbahçe, Kenan Yıldız'ı ''Alay ederek'' reddetmiş

Juventus ve A Milli Takım'da sergilediği performansla göz dolduran Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan'dan gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.

FENERBAHÇE, KENAN'I REDDETTİ

Kenan Yıldız'ın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan, Radyospor canlı yayınında genç futbolcuyla ilgili açıklamalar yaparak, 20 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde Fenerbahçe'ye önerildiğini ancak o dönemki futboldan sorumlu yöneticinin Kenan Yıldız transferini reddettiğini açıkladı.

''NE YILDIZI, KUTUP YILDIZI MI? KENAN KİM YA!''

Transfer görüşmeleri hakkında bilgi veren Doğan Ercan, "Kenan Yıldız gerçek bir yıldız olduğunu gösterdi. Bayern Münih altyapısında oynadığı dönemde onu Fenerbahçe'ye getirecektim. İsmini vermek istemiyorum ama o dönemki yönetici, 'Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı! Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk' diyerek alay etti. Ama bu yönetici yokken biz vardık Fenerbahçe'de, yine biz varız. Bu kişi yok. Ne yıldızı dediği Kenan Yıldız şu anda Avrupa'nın en pahalı oyuncularından bir tanesi." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus formasıyla 12 maça çıkan yıldız oyuncu, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.