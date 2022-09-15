Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde ilkin peşinde! Trabzonspor-Kızılyıldız maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Karşılaşmada Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor ile Kızılyıldız, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. İlk maçında Ferenvaros'a 3-2 mağlup olan temsilcimiz, Kızılyıldız karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

EKSİKLER

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

119 GÜNLÜK ÖZLEME SON VERMEYE ÇALIŞACAKLAR

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Avrupa Kupaları'nda son galibiyetini, 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'ya konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 3-1'lik skorla Karadeniz ekibi, ardından maç kazanamadı.

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren, Hamsik, Siopis, Bakasetas, Trezeguet, Djaniny, Maxi Gomez

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kanga, Kangwa, Sanogo, Srnic, Bukari, Pesic