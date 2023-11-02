Tekvandoda Türkiye Şampiyonu Antrenör Baba ve Başarılı Kızları

Tekvandoda Türkiye şampiyonlukları bulunan antrenör baba Ömer Atuğ'un yönlendirmesiyle bu spora başlayan ve Avrupa şampiyonu olan 8 yaşındaki Gülbilge Atuğ ile Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen 11 yaşındaki kardeşi Zahide Atuğ, babalarından aldıkları bayrağı daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Tekvandoda Türkiye şampiyonlukları bulunan antrenör baba Ömer Atuğ'un yönlendirmesiyle bu spora başlayan ve Avrupa şampiyonu olan 8 yaşındaki Gülbilge Atuğ ile Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen 11 yaşındaki kardeşi Zahide Atuğ, babalarından aldıkları bayrağı daha ileriye taşımayı hedefliyor.

Çocuk yaşta tekvandoya başlayan 39 yaşındaki Ömer Atuğ, 2000-2001 yıllarında üst üste 2 kez Türkiye şampiyonu olduktan sonra milli takım forması giydi.

Üniversitede eczacılık bölümünü kazanınca derslerinin zorluğu nedeniyle tekvandodan uzaklaşmak zorunda kalan Atuğ, tekvandoyla gönül bağını koparamadı ve mezun olduktan sonra eczacı olarak hayatını sürdürse de 2 kızının tekvando antrenörü oldu.

Atuğ, AA muhabirine, tekvandonun hayatlarının bir parçası olduğunu ve kızlarını, çocukluğunda antrenman yaptığı salonda şampiyonalara hazırladığını anlattı.

Kızlarının daha başarılı olacağına inandığını aktaran Atuğ, "Tekvandoya 10 yaşında başladım. Sporculuk dönemlerimde bir defa ikincilik, bir defa üçüncülük elde ederken, 2 defa da Türkiye şampiyonu oldum. Aynı zamanda ülkemizi Belçika'da uluslararası turnuvada temsil ederek, çeyrek finale kadar yükseldim ve çeyrek finalde kaybederek yedinci oldum. Üniversite hayatı başladıktan sonra okula daha ağırlık verdim, eczacılık bölümünden mezunu oldum. Aksaray'ın Eskil ilçesinde eczacılık işiyle uğraşmaya başladım. Eczacılık işiyle uğraşsam da tekvando tutkusu içimde hiç eksilmedi. Kendi yaşadığım duyguları, çocuklarımın da yaşamasını istediğim için onlara da küçük yaşta tekvandoyu göstererek, anlatarak sevdirmeye çalıştım. Tekvando konusunda çocuklarımla ilgileniyorum. Haftanın 6 günü hem evde hem de salonda antrenman yaptırarak müsabakalara hazırlıyorum." ifadelerini kullandı.

"8 yaşında Avrupa şampiyonu olan ilk tekvandocu"

Kızlarının en son Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Minikler Açık Şampiyonası 2023'te mücadele verdiğini dile getiren Atuğ, şunları kaydetti:

"En son 21-22 Ekim'de Belgrad'da düzenlenen Avrupa Minikler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettik. Büyük kızım Zahide 27 kiloda çeyrek finale yükselerek yedinci oldu. Küçük kızım Gülbilge, 21 kiloda Avrupa şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırdı. Gülbilge, Türkiye'de 8 yaşında Avrupa şampiyonu olan ilk tekvandocu olarak adını tarihe yazdırma başarısı gösterdi. Kızlarımın, ülkemize Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları getireceğine canıgönülden inanıyorum. Bunun için çalışıyoruz, emek harcıyoruz ve inşallah karşılığını alacağız."

Gülbilge Atuğ da 7 yaşında tekvandoya başlayıp 8 yaşında Avrupa şampiyonu olduğunu söyledi.

Spora 5 yaşında cimnastikle başladığını belirten Gülbilge, "Babam ve ablam sayesinde tekvandoyla tanıştım. Müsabakalara ablamla beraber hazırlanıyorum. 8 yaşımda Belgrad'da düzenlenen yarışmada şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırdım." diye konuştu.

Zahide Atuğ ise tekvandoya 7 yaşında babasının teşvikiyle başladığını aktararak, "Babamla çalışmayı çok seviyorum çünkü o bana çok yardımcı oluyor. Birçok müsabakada derece elde ederek en son Belgrad'daki Avrupa Şampiyonası'na katıldım." ifadelerini kullandı.