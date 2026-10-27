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Tekvandoda 2027 İstanbul'daki Avrupa Oyunları'nda her sıklette Türk sporcu yer alacak

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Türkiye, 2027'de İstanbul'da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşında her sıklette bir sporcuyla temsil edilecek. Her sıklette dünya sıralamasında en üstteki Türk sporcu doğrudan katılım hakkı elde edecek; federasyon sporcuları ve antrenörleri bilgilendirdi.

Türkiye, 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek 4. Avrupa Oyunları'nda tekvando branşında her sıklette bir sporcu ile temsil edilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonda mücadele edecek milli sporcuların belirlenmesinde dünya sıralaması esas alınacak.

Bu kapsamda, her sıklette dünya sıralamasında en üst sırada bulunan Türk sporcu, doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Federasyon, sporcuları ve antrenörleri seçim süreci hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: AA
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