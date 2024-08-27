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Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı

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İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda skandal bir olay yaşandı. Bir antrenör, kimseye aldırış etmeden 13 yaşındaki sporcusuna tokat attı ve hakaretler yağdırdı. Yaşananlara sessiz kalamayan bir hakem ise "Bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum" diyerek CİMER'e şikayette bulundu.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler kaydedildi. 13 yaşındaki sporcusunu döven antrenör, izleyenleri dehşete düşürdü.

TOKAT ATTIĞI YETMEDİ, HAKARETLER SAVURDU

Ordu ili adına yarışan 13 yaşındaki kız sporcu, kazandığı maç sonrası heyecanla antrenörünün yanına geldi. Gem. tekvandocu antrenöründen tebrik beklerken, kafasına tokat yedi. Show Haber'de yer alan habere göre; sözde hoca, bir yandan 13 yaşındaki sporcunun kuşağını çözerken, diğer yandan da hakaretler savurdu.

TEKNİĞİNİ BEĞENMEDİĞİ İÇİN CEZALANDIRDI İDDİASI VAR

Kimseye aldırış etmeden küçük kıza sağlı sollu tokatlar atan hoca, iddiaya göre tekniğini beğenmediği için sporcusunu insanlık dışı metodla cezalandırmaya kalktı.

HAKEM, CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

Yaşananların görüntüsünü diğer çocuklardan isteyen bir hakem ise yaşananlara sessiz kalamadı. Hakem, "Bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum" diyerek CİMER'e şikayette bulundu ve görüntülerin Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınarak incelenmesini istedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Türkiye 3-sayfa İzmir Spor Hukuk 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Can Reno:

bu hocalar yuzunden olımpıyatlarda sıfır cektık

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