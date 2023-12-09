Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: 'Bütün sorumluluk bana ait'

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kocaelispor'a 3-0 yenildi. Teknik direktör Taner Taşkın, mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendi ve takımın ikinci yarıya daha iyi başlamak istediklerini söyledi. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise maçın zorluğuna rağmen oyuncularını tebrik etti ve hakem kararlarını eleştirdi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında sahasında Kocaelispor'a 3-0 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Taraftarımızın önünde böyle bir mağlubiyet almak kötü bir şey ama bütün sorumluluk bana ait." dedi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, çok önemli bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maça iyi analizlerle hazırlandıklarını fakat bunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Taşkın, şöyle konuştu:

"Bütün sorumluluk bana ait, geldiğimizde 3'te 3 yapan takımın teknik heyeti biziz, 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan heyet de biziz. Devreye girmemize 2 hafta var, bu maçlarda iyi puanlar alıp ligin ikinci yarısına daha iyi başlamak istiyoruz. Oynaması gereken ilk 11'i sahaya tam anlamıyla süremediğimi gördüm. Yaptığım hamlelerin daha iyi olduğunu gördüm, oyunu doğru okuduk, hamleleri doğru yaptık fakat ilk 11'i doğru çıkartamadık. Burada da bütün sorumluluk bana ait. Oyuncularım ikinci devre maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Üç haftadan beri o kadar çok gol pozisyonuna giriyoruz ama topu bir türlü çerçeveden içeri geçiriyoruz. Moralimiz bozuk ama bu işin üstesinden geleceğimizi biliyorum. Taraftarımızın önünde böyle bir mağlubiyet almak kötü bir şey ama bütün sorumluluk bana ait."

Taşkın, Tanque'ye gösterilen kırmızı kartın doğru olmadığı sözlerine ekledi.

"Skandal bir kırmızı kart verilmiştir"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam da en yakın rakipleri olan Bandırmaspor'la zor bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Mağlup oldukları maçlarda bile oyuncularına çok güvendiğini ifade eden Sağlam, "Oyuncularım üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler. Bugün başından sonuna kadar çok güzel bir maç oynadılar. Zor hava şartlarında net skorla maçı kazanmak bizim adımıza güzel. Bu skor geleceğimiz adına da bizim için olumlu. Bütün oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum, Kocaeli'den ve çevre illerden bizi desteklemek için stada gelen bütün taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sağlam, Bandırmaspor'un geniş bir kadroya sahip olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlar arasında her ne kadar çekişme olsa da bugün Türk futbolu adına güzel anların yaşandığını söyleyebilirim fakat kötü anlar ve çirkinlikler de yaşandı. Hakemin maç başından sonuna kadar aleyhimize vermiş olduğu kararlar, kartlardaki tutarsızlığı, kırmızı karttaki saçma sapan kararını esefle kınıyorum. Skandal bir kırmızı kart kararı verilmiştir ve VAR'ın da buna müdahale etmemesi bu skandalı daha da katlamıştır. Ben bu pozisyonun iyice incelenip kırmızı kartın iptal edilmesini yöneticilerimize de söyledim. Böyle saçma bir kırmızı kart ben son dönemde futbolda hiç görmedim. Kırmızı kart yememize rağmen gol yememek bizim için güzel. Bugün ve geçtiğimiz maçlarda da aleyhimize çok kararlar verildi. Bunun son bulmasını istiyorum. Biz sahada rakiplerle yeteri kadar mücadele ediyoruz, bu işi daha fazla lütfen zorlaştırmasın. Biz emin adımlarla yolumuzda ilerliyoruz, Allah'ın izniyle yolun sonunda Kocaelispor'u sevenlerin 14 yıllık hayalini de inşallah sonlandıracağız. Hayatımda bu kadar net bir hakem serzenişinde bulunmamıştım ama bugünkü kırmızı kart bizi çileden çıkarttı. Kırmızı kartın incelenip gereğinin yapılmasını istiyorum."