Teksüt Bandırmaspor, Neftçi Bakü'den Mert Çelik ve Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan'ı transfer etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, stoper mevkiine Neftçi Bakü takımından Mert Çelik'i, sol kanata ise Emre Kaplan'ı transfer etti. Bandırmaspor, yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Balıkesir ekibi, stoper mevkiine Neftçi Bakü takımından Mert Çelik'i, sol kanata ise Emre Kaplan'ı transfer etti.

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Bandırmaspor, Ersan Parlatan'ı teknik direktörlük görevine getirdikten sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kırmızı-beyazlı ekip, Azerbeycan'ın Neftçi Bakü takımından Azerbeycan uyruklu 23 yaşındaki Mert Çelik'i satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Başakşehir, Kırşehir Belediyesi ve Neftçi Bakü takımlarında oynayan Çelik, çıktığı 80 karşılaşmada 3 gol atıp 1 asist yaptı.

Bandırmaspor, Medipol Başakşehir takımından sol kanat oyuncusu 22 yaşındaki Emre Kaplan'ı da satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Performansıyla dikkat çeken Emre Kaplan, Başakşehir'in yanı sıra Bodrumspor ve Adanaspor takımlarında forma giydi. Emre Kaplan, çıktığı 91 maçta 2 asist yaptı.