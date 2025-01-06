Teksüt Bandırmaspor'a Kongolu kanat
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu sağ kanat oyuncusu Dieumerci Ndongala ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Ndongala, kariyerinde toplam 398 maçta 50 gol ve 56 asist yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Dieumerci Ndongala ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
RESMİ AÇIKLAMA VAR
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Dieumerci Ndongala ile 1,5 yıllığına anlaşıldığı bildirildi.
106 DİREKT KATKI SAĞLADI
Açıklamada, 398 maçta 50 gol ve 56 asisti bulunan Ndongala'nın, en son Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımında forma giydiği belirtildi.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Spor