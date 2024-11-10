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Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Geçti

Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Geçti
Haberler
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Haberler
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Mustafa Gürsel, kazanmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 12'nci haftasında ağırladığı Boluspor'u 2-0 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bir maç kazandık, ayaklarımız yere sağlam basacak. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, çalışmalarımıza aynı ciddiyetle devam edeceğiz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan 3 puanla ayrılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Boluspor'un iyi bir takım olduğunu kaydeden Gürsel, şöyle konuştu:

"Çıkışta olan 2 takımın maçıydı. Çekişmeli geçeceği maçtan önce de belliydi. Onları da tebrik ediyorum, iyi bir mücadele oldu. Oyuna baktığımızda denk bir oyun oldu. Her 2 yarıda stratejiler farklı olabiliyor. Son dakikada içeri golle girmek bizim için çok önemliydi. İkinci golü bulmak tabii ki böyle maçlarda bizi rahatlattı, son bölüme rahat girmemize neden oldu. Bir maç kazandık, ayaklarımız yere sağlam basacak. Bunu en iyi şekilde değerlendirip, çalışmalarımıza aynı ciddiyetle devam edeceğiz."

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Arif Ufuk Kahraman da Teksüt Bandırmaspor'un sistemli oynayan bir takım olması ve hava şartları nedeniyle zor bir deplasmana geldiklerini dile getirdi.

Yaklaşık 4-5 haftadır topa sahip olarak oynamaya çalıştıklarını belirten Kahraman, şunları kaydetti:

"Maçı kazanıp puanımızı rakibimizle eşitlemek istiyorduk. Aslında baktığınız zaman maçın hikayesinde maç şanssızlığı bizden yanaydı. Oyunun genelinde topa sahip takım Bolu takımıydı. Kazanarak ya da puanla dönmek istiyorduk. Milli maç arasını iyi değerlendirip Şanlıurfa maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Spor
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