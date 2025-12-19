Teksas'tan Bursaspor taraftarına net mesaj!

Bursaspor taraftar grubu Teksas, kritik süreçte tek bir küfrün dahi kulübün geleceğini tehlikeye atabileceğini vurgulayarak camiaya sert bir uyarıda bulundu.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, yaklaşan kritik maç öncesinde kamuoyuna dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kulübün telafisi olmayan bir eşikte bulunduğu vurgulanırken, tribünlerde yaşanabilecek küfürlü tezahüratların ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi. Teksas tarafından yapılan açıklamada, yaşanan sürecin bir rica değil, kulübün geleceği adına hayati bir uyarı olduğu ifade edildi. İki sezondur büyük bir mücadele verildiği belirtilirken, bu emeklerin tek bir küfür nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Küfür kulübe zarar verir

Açıklamada, başta Başkan Enes Çelik olmak üzere yönetim, teknik kadro ve kulüp personelinin gece gündüz verilen emeklerinin, tribünde edilecek tek bir küfürle heba olabileceği belirtildi. Küfür, Bursaspor'a sıkılan bir kurşun olarak nitelendirildi.

Çağrı net ve açık

Teksas, camiaya yaptığı çağrıda, her küfrün Bursaspor'un geleceğinden çalınan bir parça olduğu hatırlatmasını yaptı. Kurtuluş mücadelesinin küfürle kirletilmemesi gerektiği vurgulanırken, bu sürecin tertemiz bir zaferle taçlandırılması istendi. Açıklama, "Emeğe saygı, armaya sadakat için küfre hayır" mesajıyla son buldu. - BURSA