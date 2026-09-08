TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda finale kalan takımlar belli oldu
- AASK sporcusunın da yer aldığı 16 pilot, Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek final etabında yer alacak
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda, Anadolu Ajansı Spor Kulübünün ( AASK) sporcusunun da yer aldığı 16 pilot finale kaldı.
TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na katılmak için 850 pilot başvuruda bulunurken değerlendirme sonucunda 32 pilot, Şırnak'taki ön eleme yarışmasına katıldı. Şırnak ve Batman etaplarında 8'er pilot elendi.
Elemeleri geçen 16 pilot finale kaldı.
AASK adına yarışan Emrullah Yılmaz, 850 pilot arasından son 16 sporcu arasına girerek finalde yer almaya hak kazandı.
Organizasyonda final etabı, Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.