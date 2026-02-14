Haberler

Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekibi Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Çorum FK, son olarak Volkan Demirel ile temas kurdu.

  • Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
  • Çorum FK, teknik direktör adayı olarak Volkan Demirel ile resmi görüşme yapmak üzere temasa geçti.

Trendyol 1. Lig'de son olarak İstanbulspor'a 3-2 kaybeden Çorum FK'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı.

HÜSEYİN EROĞLU İLE VEDALAŞILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Hüseyin Eroğlu ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar diliyoruz. Teşekkürler Hüseyin Eroğlu." ifadelerine yer verildi.

ÇORUM FK PERFORMANSI

25 Kasım 2025'te Çorum FK'de göreve başlayan Hüseyin Eroğlu, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

VOLKAN DEMİREL İLE TEMAS KURULDU

Öte yandan Teknik direktör arayışlarını sürdüren Çorum FK, sürpriz bir isme yöneldi. Ajansspor'da yer alan habere göre; Çorum FK yönetimi, Volkan Demirel ile resmi görüşme yapmak üzere temasa geçti. Tarafların kısa süre içinde bir araya gelmesi beklenirken, yapılacak görüşmenin ardından teknik direktörlük koltuğuna ilişkin nihai kararın verilmesi öngörülüyor.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran 44 yaşındaki teknik adam, Bodrum FK, Hatayspor ve Fatih Karagümrük'te de görev yapmıştı.

500

