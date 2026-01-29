Haberler

Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti

Teknik direktörü duyurmuştu: Beklenen ayrılık gerçekleşti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig ekibi Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan'ın çarşamba günü duyurduğu Oleksandr Syrota ayrılığı resmen gerçekleşti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.

Harcama limitleri ekside olan Süper Lig ekibi Kocaelispor'da giden futbolcu olması halinde 2004 ve üstü doğumlu kontenjan transferi yapılabilecek.

KOCAELİSPOR'DA SYROTA İLE YOLLAR AYRILDI

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın çarşamba günü ilan ettiği Oleksandr Syrota ayrılığı ise bugün akşam saatlerinde resmiyet kazandı.

''SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ''

Bu sezon Körfez ekibiyle 8 resmi maçta forma giyen 25 yaşındaki savunmacı Syrota ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oleksandr Syrota'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oleksandr Syrota'ya emekleri için teşekkür ediyoruz." denildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmayacak

Trump istedi, Putin kabul etti! 1 hafta boyunca sürecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Putin: İran hattındaki gelişmeleri hep birlikte yakından takip ediyoruz

Putin'den İran'a donanma gönderen Trump'a bir mesaj var
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı

Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu

Haftalardır tutuklu olan Murat Sancak için yeni karar
Kars'ta 2 gündür kayıp olan Savaş Güzel asansör boşluğunda ölü bulundu

İki gündür kayıptı, cansız bedeni devlet dairesinden çıktı
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Arkadaşıyla evde otururken son nefesini verdi
Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı

Başkan seçildiği kulüpte koltuğa oturur oturmaz hayatının şokunu yaşadı