Teknik direktör asist yaptı! Volkan Demirel'den futbol tarihinde görülmemiş hareket

Geçtiğimiz haftalarda Hatayspor'un başına gelen ve 3 maç üst üste kazarak ligin son sıralarından almış olduğu Hatayspor'u adeta lige tekrar döndüren Volkan Demirel'in bu hafta Başakşehir maçında yapmış olduğu hareket büyük yankı uyandırdı.

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor ile Başakşehir arasında oynanan maça Volkan Demirel'in yaptığı hareket damga vurdu. Takımının 3-2 öne geçtiği anlarda taç atışının hızlı kullanılması için araya giren ve topu oyuncularına atan Volkan Demirel adeta golün yaratıcısı oldu.

RESMEN ASİST YAPTI

Takımının tacı hızlı kullanmasını isteyen Demirel, topu hemen oyuncusuna verdi ve kullanan bu taç golle sonuçlandı. Takımını 3-2 öne geçiren Volkan Demirel için ''Adeta asist yaptı'' şeklinde yorumlar yapıldı.

İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Emre Belözoğlu ile ilk kez karşı karşıya gelen Volkan Demirel'in takımının attığı 3. gole olan katkısı sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İşte pozisyonun gelişimi: