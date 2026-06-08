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Tekman'da futbol şöleni: 2026 Mustafa Çiftçi sezonu şampiyonu Hürriyetspor oldu

Tekman'da futbol şöleni: 2026 Mustafa Çiftçi sezonu şampiyonu Hürriyetspor oldu
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Erzurum Tekman'da düzenlenen 2026 Mustafa Çiftçi Sezonu Futbol Turnuvası'nın finalinde Hürriyetspor, Akçakocaspor'u 2-1 yenerek şampiyon oldu. Kupa ve madalyalar Kaymakam Demirkol tarafından verildi.

Erzurum'un Tekman ilçesinde Tekman Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "2026 Mustafa Çiftçi Sezonu Futbol Turnuvası", Hürriyetspor ile Akçakocaspor arasında oynanan nefes kesen final müsabakasıyla tamamlandı. Rakibini 2-1 mağlup eden Hürriyetspor, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Tekman Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen turnuvanın final günü renkli görüntülere sahne oldu. Final karşılaşması öncesinde sporseverler için penaltı atma yarışmaları ve mini turnuvalar organize edildi. Etkinliklerde dereceye giren vatandaşlara ödülleri maç öncesinde takdim edildi. Başlama vuruşu öncesi takımları sahada ziyaret eden Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol, her iki ekibe de başarı dileklerinde bulundu.

Hürriyetspor şampiyonluğa uzandı

Büyük bir taraftar desteğiyle başlayan final maçının ilk yarısını Hürriyetspor 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda karşılıklı ataklarla devam eden mücadele sonunda Akçakocaspor'u 2-1'lik skorla geçmeyi başaran Hürriyetspor, turnuvanın 2026 yılı şampiyonu ilan edildi.

Kupa ve madalyalar sahiplerini buldu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen resmi kupa töreninde büyük coşku yaşandı. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Akçakocaspor'a madalya ve ödüllerini Hakim Ümitcan Karahasanoğlu takdim etti. Şampiyonluk ipini göğüsleyen Hürriyetspor ise madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol'un elinden aldı. Kupayı havaya kaldıran şampiyon takımın sevincine, sahaya giren çok sayıda vatandaş da ortak oldu.

Kaymakamlıktan "Terörsüz Türkiye" vurgusu

Turnuvanın ardından yazılı bir teşekkür mesajı yayımlayan Tekman Kaymakamlığı, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Mesajda, "Terörsüz Türkiye vizyonuyla sporu ve sanatı ilçemizin vazgeçilmez bir parçası yapma yolunda önemli bir adım olarak gördüğümüz bu turnuvanın organizasyonunda emeği olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Nice etkinliklerde buluşmak temennisiyle" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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