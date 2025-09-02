Teklifleri götürdü! Sadettin Saran'dan kendisine seçimi kazandıracak 2 bomba hamle

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Ankara'da kongre üyeleriyle bir araya geldi. Sadettin Saran, ''Söz Fenerbahçe Buluşması'' etkinliğinde camiaya seslenerek yeni dönemde göreve gelmeleri halinde kulübün efsane isimlerine teklif götürdüklerini açıkladı.

AYKUT KOCAMAN'A RESMİ TEKLİF

Sadettin Saran, futbol şube sorumluluğu görevi için Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Aykut Kocaman'a resmi teklif yaptıklarını belirtti. Saran yaptığı açıklamada, ''Aykut Kocaman şu anda bu teklifi değerlendiriyor.'' ifadelerini kullandı.

VOLKAN DEMİREL'E DE TEKLİF

Aykut Kocaman'ın ardından bir diğer Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'e de resmi teklif yapıldığını açıklayan Sadettin Saran, ''Futbol Şube Sorumlusu görevi için Aykut Kocaman'a resmi teklif yaptık. Gönlünde teknik direktörlük yatıyor ama sağolsun bize karşı sevgisi, saygısı var. Teklifi değerlendiriyor. Bu arada Volkan Demirel'e resmi teklif yaptık.'' ifadelerini kullandı.