Teklifi reddettiler: Fenerbahçe'de transfer iptal

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun da dile getirdiği gibi gündem stoper takviyesi. Bu doğrultuda sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan ve temasa geçilen Diego Carlos transferinden anlaşma çıkmadı.

ASTON VİLLA, TEKLİFİ REDDETTİ

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile sürdürdüğü görüşmelerde son kararın çıktığı belirtildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Aston Villa, Fenerbahçe'nin son teklifini de reddetmesiyle iki kulüp arasında anlaşma sağlanamadı. Haberde "Günlerce süren görüşmelere rağmen Aston Villa son teklifi kabul etmedi" ifadeleri kullanılırken Diego Carlos'u transfer etmek için birçok kulübün devrede olduğu belirtildi.

Diego Carlos

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Konyaspor'u 3-2 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Stopere ihtiyacımız var. Acil demiyorum ama takımda bir denge yaratmak için stoper almalıyız. Jayden ve Becao'yu kaybettik. Bir pozisyon için istekte bulunacaksam bu stoper olur" sözleriyle stoper talebini dile getirmişti.

DIEGO CARLOS'UN SEZON PERFORMANSI

2022'den bu yana İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos, bu sezon takımıyla 17 maça çıktı. Carlos, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.