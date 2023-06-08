Teklif yapıldı bile! Devler Ligi için İstanbul'a gelen yıldız futbolcu, F.Bahçe'ye imzayı atıyor

Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, Inter'in yıldızı Edin Dzeko'ya teklif yaptı. Şampiyonlar Lig'i finali için İstanbul'a gelecek olan yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilere "Evet" demesi halinde İtalya'ya geri dönmeyecek.

Süper Lig'i bu sezonda ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, İtalyan devi Inter'in yıldız futbolcusu Edin Dzeko'ya teklif yaptı.

YILLIK 4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

La Repubblica'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'ya 2 yıllık sözleşme ve yıllık 4 milyon euro kazanacağı bir anlaşma teklif ettiği öne sürüldü.

DEV FİNALDEN SONRA İSTANBUL'DA KALABİLİR

37 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'ye "Evet" demesi durumunda ise Manchester City ile oynanacak finalin ardından İstanbul'da kalabileceği iddia edildi.

18 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Bu sezon Inter'de 51 maçta süre alan Edin Dzeko, söz konusu mücadelelerde 14 gol atarken 4 de asist kaydetmeyi başardı.