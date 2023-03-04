Teklif edilen maaş ağızları açık bıraktı! Ronaldo ile Messi yeniden buluşuyor

Paris Saint-Germain'deki geleceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi için Al İttihad'ın harekete geçtiği iddia edildi. Suudi Arabistan ekibinin Arjantinli yıldıza 2 yıllık sözleşme için 176 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse Messi ile Cristiano Ronaldo yeniden aynı ligde buluşacak.