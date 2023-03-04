Teklif edilen maaş ağızları açık bıraktı! Ronaldo ile Messi yeniden buluşuyor
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Paris Saint-Germain'deki geleceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi için Al İttihad'ın harekete geçtiği iddia edildi. Suudi Arabistan ekibinin Arjantinli yıldıza 2 yıllık sözleşme için 176 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse Messi ile Cristiano Ronaldo yeniden aynı ligde buluşacak.
Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlayarak büyük ses getiren Al Nassr'a karşı hamle geliyor. Bir başka Suudi Arabistan ekibi Al İttihad, Messi'yi renklerine bağlamak için kolları sıvadı.
2 YIL İÇİN 176 MİLYON EURO
Al İttihad, Paris Saint-Germain'de geleceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi'yi transfer etmek istiyor. İddialara göre, Suudi Arabistan ekibi, Arjantinli yıldıza 2 yıl için 176 milyon euro ödemeye hazır.
AYNI LİGDE BULUŞACAKLAR
Bilindiği üzere sezon başında Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılarak Al Nassr'ın yolunu tutmuştu. Al İttihad'ın Messi transferini gerçekleştirmesi durumunda iki yıldız yeniden aynı ligde buluşacak.