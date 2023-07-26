Tekirdağlı sporcular İzmir'de 9 madalya kazandı

Tekirdağlı sporcular, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen yarışlarda 9 madalya kazandı. Ayşe Nazlı Aydın 3 altın, Eylül Dönmez 2 altın ve 1 gümüş, Çağan Akman 1 gümüş, Ahmet Eymen Kelle 1 altın, Ezgi Neşe Altıntaş 1 gümüş madalya kazandı.

Tekirdağlı sporcular Türkiye Atletizm Federasyonunca İzmir'de düzenlenen yarışlarda 9 madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonun Faaliyet programında yer alan Naili Moran Yaş Grupları Türkiye Finallerine Tekirdağ'dan 7 sporcu katıldı.

Yarışların sonunda Ayşe Nazlı Aydın farklı kategorilerde 3 altın, Eylül Dönmez 2 altın, bir gümüş, Çağan Akman bir gümüş, Ahmet Eymen Kelle bir altın, Ezgi Neşe Altıntaş bir gümüş madalya kazandı.

Atletizm antrenörü Metin Emin, AA muhabirine, sporcularının yarışlarda çok güzel dereceler elde ettiğini söyledi.

Başarılı sporcular yetiştirip milli takıma kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Emin, "Tekirdağ olarak yarışlarda güzel başarı gösterdik. Sporcularımızın hepsi gelecek vadeden çocuklar. Çalışmalarımıza devam edip ulusal ve uluslararası yarışlarda da madalya kazanmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sporcularımızın ileride ülkemizi temsil edeceğine inanıyoruz." dedi.