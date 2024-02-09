Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın Vefatının 42. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan", vefatının 42. yılında anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün ve Hüseyin Pehlivan İlkokulu öğrencileri, Hüseyin Pehlivan'ın mezarına karanfil bıraktı.

Hacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hüseyin Pehlivan'ın Kırkpınar rekorunun halen kırılamadığını anımsattı.

Hüseyin Pehlivan'ın rekor sahibi bir pehlivan olduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Kendisi dürüstlük abidesi aynı zamanda. Bütün hayatı doğruluk ve dürüstlük üzerine geçmiş, hiçbir şikeye karışmadan güreşerek şampiyon olmuştur. Bulgaristan'da doğup sonra Tekirdağ'da hayatına devam eden pehlivan Hüseyin Alkaya, 'Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan' olarak nam salıyor. Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı yerde heykeli olması gereken bir güreşçi." diye konuştu.

Üzgün de Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan'ın yağlı güreşlerin efsanelerinden olduğunu aktardı.

Pehlivanın Türkiye'nin adını tüm dünyaya duyurduğunu belirten Üzgün, "Güreş sporuna damga vuran başpehlivan Hüseyin Pehlivan'ın adını yaşatmaya çalışıyoruz. Başarıları anlatmakla bitmez. Hüseyin Pehlivan, kentin gelmiş geçmiş en büyük sporcusu." dedi.

Daha sonra protokol ve öğrenciler dua okudu.

Hüseyin Pehlivan

Hüseyin Alkaya, 1908 yılında Bulgaristan'ın Kırcaali kentine bağlı Alkaya köyünde doğdu, 14 yaşındayken ailesiyle Tekirdağ'a göç etti. Ailesi, köylerinin ismini soyadı olarak aldı.

Ağabeylerinden özenerek başladığı güreşte kısa sürede adını duyurmaya başlayan Alkaya, Kırkpınar'da namına nam kattı. 1935-1942 yılları arasında Kırkpınar'da kesintisiz başpehlivan unvanı aldı.

Yurdun dört bir yanında güreş müsabakalarında adını duyuran Hüseyin Alkaya, yurt dışında da güreşlerdeki başarısıyla nam yaptı.

Alkaya, 74 yaşında Tekirdağ'da yaşamını yitirdi.