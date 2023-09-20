Tekirdağ Süleymanpaşa, Kastamonu Belediyespor'u konuk edecek

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa, Kastamonu Belediyespor'u konuk edeceği maçtan galip ayrılmak istiyor. Sezonun ilk dört haftasında iyi sonuçlar alan Tekirdağ ekibi, üst sıralardaki yerini korumak için mücadele edecek.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa, 23 Eylül Cumartesi günü Kastamonu Belediyespor'u konuk edeceği 5. hafta maçından galip ayrılmak istiyor.

Sezonun ilk dört haftasındaki Aksaray Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarını kazanan Tekirdağ ekibi, Üsküdar Belediyespor'a mağlup olup, bir haftayı da maç yapmadan geçti.

Tekirdağ Süleymanpaşa, ligde üst sıralardaki yerini korumak için Kastamonu Belediyespor karşısına çıkacak.

Takımın antrenörü Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Oynadıkları 3 maçın ikisini kazandıklarını hatırlatan Işık, "Geçen hafta güzel bir oyunla Bursa maçını kazandık. Bu maçlar sonunda lige fırtına gibi giriş yaptığımızı söyleyebilirim. Üçüncü sıradayız ve bu haftada Kastamonu ile karşılaşacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendilerine saygımız çok fazla. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden, ülkemizde kadın hentboluna damga vurmuş bir takım. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." dedi.

Işık, güzel bir maçın kendilerini beklediğini ve kendi evlerinde olmanın avantajını kullanarak maçtan galip ayrılmak istediklerini aktardı.

Sporseverleri kendilerine destek olmaya davet eden Işık, "17. güç olarak taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Bu sene güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Özellikle destekleri için başkanımız Mülahim Kuru'ya da teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Süleymanpaşa sadece kentte değil Trakya'da da Süper Lig'de oynayan tek takım. Tüm Trakya'yı en üst ligde temsil eden bir takım." ifadelerini kullandı.

Işık, sezon sonunda takımın istedikleri yerde olacağına inandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öncelikle hedefimiz ligde kalmak ve sonra Avrupa kupalarına gidip Trakya'yı en iyi şekilde temsil etmek. Lige güzel başlangıç yaptık ve Kastamonu maçında da bu gücümüzü göreceğiz. Bu güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tekirdağ'ı bu sene daha üst sıralarda, daha iyi yerlerde göreceğiz. Başarılı bir sezon geçireceğimize inancımız tam."

Takım kaptanı Ceren Subaşı da maçlardan güzel sonuçlarla ayrıldıklarını dile getirdi.

Galibiyetlere devam etmek istediklerini belirten Ceren Subaşı, "Güzel bir 3 hafta geçirdik. Önümüzde Kastamonu maçı var. Rakibimiz son şampiyon ve zorlu bir maç olacak. Maçı kendi evimizde oynayacağız. Kendi seyircimiz önünde neler yapabileceğimizi biliyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan Mehtap Tezkorkmaz ise Kastamonu maçına çok iyi hazırlandıklarını aktararak, maçtan galibiyetle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.