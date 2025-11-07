Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı Türkiye Finalleri'nde

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı, Marmara Bölge Şampiyonu olarak Antalya'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Marmara Bölge Şampiyonu olarak Antalya'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazanan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek Türkiye Finalleri'nde başarılarının devamını diledi. Turanlı, emniyet teşkilatının sportif faaliyetlerdeki başarısının kuruma moral ve motivasyon kattığını belirtti.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekilerek, takıma Antalya'da yapılacak finallerde başarı dilekleri iletildi. - TEKİRDAĞ