Haberler

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı Türkiye Finalleri'nde

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı Türkiye Finalleri'nde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı, Marmara Bölge Şampiyonu olarak Antalya'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, takımı başarılarından dolayı tebrik etti.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı, Marmara Bölge Şampiyonu olarak Antalya'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazandı.

Marmara Bölge Şampiyonu olarak Antalya'da düzenlenecek Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı kazanan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Basketbol Takımı, İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek Türkiye Finalleri'nde başarılarının devamını diledi. Turanlı, emniyet teşkilatının sportif faaliyetlerdeki başarısının kuruma moral ve motivasyon kattığını belirtti.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekilerek, takıma Antalya'da yapılacak finallerde başarı dilekleri iletildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.