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Tekirdağ'da Zafer Kupası Yelken Yarışları Başladı

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Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları, 93 sporcunun katılımıyla başladı. ILCA 4 ve optimist kategorilerinde iki gün sürecek yarışların ardından uluslararası Süleymanpaşa Cup başlayacak.

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zafer Kupası yelken yarışları başladı.

Tekirdağ Yelken Spor Kulübünce düzenlenen yarışlara yurt içi ve yurt dışından farklı kulüplerden 93 sporcu katıldı.

Marmara Deniz'i açıklarında startı verilen yarışlar, ILCA 4 ve optimist kategorisinde 2 gün boyunca sürecek.

Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem, AA muhabirine, organizasyonda sporcuların iki gün boyunca madalya için mücadele edeceğini söyledi.

10. Uluslararası Süleymanpaşa Cup Yelken Yarışları için kente gelen sporcuların da yarışlarda mücadele ettiğini aktaran Özdem, "Çok güzel bir mücadele olacak. Sporcular, güzel rüzgarla birlikte mücadele edecek. Zafer Kupası'nın ardından uluslararası yarışlar başlayacak. Bir hafta boyunca Tekirdağ, yelken yarışlarına ev sahipliği yapacak." diye konuştu.

Organizasyonda yarın yapılacak yarışların ardından düzenlenecek törende dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Kaynak: AA
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