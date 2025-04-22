Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Damacanadan bir bardak su, 1 lira 30 kuruşa doluyor

Bir bardak suyun maliyetini duyan kulaklarına inanamıyor

Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları Düzenlendi

Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası'na 50 sporcu katıldı. Yarışlarda optimist ve ILCA kategorilerinde madalya kazanan sporcular belirlendi.

Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyona 50 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Optimist genel kategori

1- Ahmet Arel Barut

2- Ateş Ali Bakır

3- Boran Öden

Optimist junior kategori

1- Zeynep Canaz

2- Rüzgar Uzel

3- Ali Dindar

Optimist kızlar kategorisi

1- Zeynep Canaz

2- Sude Destereci

3- Duru Ateş

Optimist junior kızlar kategorisi

1- Zeynep Canaz

2- Janset Tuğan

3- Masal Bayraktar

ILCA 4 kategorisi

1- Ege Subaşı

2- Naz Defne Genç

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.