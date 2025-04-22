Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları Düzenlendi
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası'na 50 sporcu katıldı. Yarışlarda optimist ve ILCA kategorilerinde madalya kazanan sporcular belirlendi.
Tekirdağ'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.
Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyona 50 sporcu katıldı.
Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.
Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:
Optimist genel kategori
1- Ahmet Arel Barut
2- Ateş Ali Bakır
3- Boran Öden
Optimist junior kategori
1- Zeynep Canaz
2- Rüzgar Uzel
3- Ali Dindar
Optimist kızlar kategorisi
1- Zeynep Canaz
2- Sude Destereci
3- Duru Ateş
Optimist junior kızlar kategorisi
1- Zeynep Canaz
2- Janset Tuğan
3- Masal Bayraktar
ILCA 4 kategorisi
1- Ege Subaşı
2- Naz Defne Genç