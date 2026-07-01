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Kabotaj Deniz Kupası Yarışları sona erdi

Kabotaj Deniz Kupası Yarışları sona erdi
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları, 4 farklı sınıfta 37 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen Kabotaj Deniz Kupası Yarışları tamamlandı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü'nde düzenlenen yarışlara farklı kulüplerden 37 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında dün başlayan yarışlar, 4 farklı sınıfta gerçekleştirildi.

Yarışlar sonunda yelken kulübünde ödül töreni düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Osman Serez tarafından dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Optimist genel

1. Ahmet Arel Barut

2. Mehmet Ilgaz Macin

3. Alparslan Hazan

Optimist junior

1. Alparslan Hazan

2. Tunahan Naci Piker

3. Nil Uzel

Optimist kızlar

1. Duru Ateş

2. Kübranur Sanan

3. Janset Tuğan

Optimist junior kızlar

1. Nil Uzel

2. Alya Bayraktar

3. Neva Naz Aksoy

ILCA 4

1. Doruk Özkan

2. Adin Willem Çebi

3. Toprak Erdem

Bambinos genel klasman

1. Nil Uzel

2. Neva Naz Aksoy

3. Mert Roni Çelik

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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