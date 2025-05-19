Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yelken Yarışları Düzenlendi

Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yelken Yarışları Düzenlendi
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Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan yelken yarışlarına 57 sporcu katıldı. Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen yarışlarda madalyalar, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara verildi.

Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyona, 57 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen organizasyonda yarışlar, optimist ve ILCA kategorisinde yapıldı.

Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerinde birinci olan sporcular şöyle:

Optimist genel: Boran Öden

Optimist junior: Demir Alptekin

Optimist kızlar: Sude Destereci

Optimist junior kızlar: Lila Atalay

ILCA 4: Deniz Gümüş

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Spor
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