Tekirdağ'da 'Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları' Tamamlandı

Tekirdağ'da 'Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları' Tamamlandı
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen yelken yarışları, 49 sporcu ile dört farklı kategoride gerçekleştirildi. Ödül töreninde madalyaları Türkiye Yelken Federasyonu yetkilileri takdim etti.

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Demokrasi ve Milli Birlik Yelken Yarışları" tamamlandı.

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 49 sporcu katıldı.

Marmara Denizi açıklarında startı verilen yarışlar, 4 farklı sınıfta yapıldı.

Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist genel kategori: Ahmet Barut

Optimist junior kategori: Rüzgar Uzel

Optimist kızlar kategorisi: Sude Destereci

ILCA 4 genel kategori: Eren Çakır

ILCA 6 genel kategori: Ege Subaşı

420 kategori: Melis Bolat

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Spor
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