Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası Çaycuma'da Başladı

Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası Çaycuma'da Başladı
Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başladı. Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, ilçenin sporun başkenti olma hedefleri ve tenis federasyonunun 'herkes için tenis' vizyonuna vurgu yaptı. Müsabakalara 7 ilden 26 sporcu katılacak.

Tekerlekli Sandalye Tenisi Türkiye Şampiyonası, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde başladı.

Türkiye Tenis Federasyonunun Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları'nda organize ettiği müsabakalar öncesinde Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil'e tesisler hakkında bilgi verdi.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Kaya, "ilçenin sporun başkenti" olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Kaya, "İnşallah bundan sonra uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya, ilçemizde sporcuları ağırlamaya ve ilçemizi tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Müderrisgil de federasyon olarak "herkes için tenis" vizyonuyla çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak "Sporda fırsat eşitliği sağlamak, tenis sporunu ülkemizin dört bir yanında ulaşılabilir hale getirmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda tekerlekli sandalye tenisini sadece bir spor dalı olarak görmüyoruz, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve kapsayıcılığını da güçlü bir sembol olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, güzel ortamı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

7 ilden 26 sporcunun katıldığı organizasyon, 11 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Spor
