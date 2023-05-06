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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ikinci etap, Yalova ve Bursa'daki üçüncü gün maçlarıyla devam etti.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde ikinci etap, Yalova ve Bursa'daki üçüncü gün maçlarıyla devam etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan 3. gün maçlarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni 74-42'lik skorla geçti. Fenerbahçe Göksel Çelik ise TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü 85-58 yendi.

Orhangazi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda ise İzmir Büyükşehir Belediyesi, Pendik Belediyesi Anadolu Yakası'nı 73-53 mağlup etti. Galatasaray Tunç Holding de HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü 105-64 yenerek üçüncü günü galibiyetle kapattı.

Kaynak: AA / Onur Erdik - Spor

Türkiye Yalova Spor Haberler

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