Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde final serisi yarın başlayacak
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, yarın saat 14.30'da Metro Enerji Spor Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Final serisinde üç galibiyete ulaşan şampiyon olacak.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.30'da başlayacak.
Yalova'da oynanan yarı final serisinde Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u; Fenerbahçe İstanbul Jet ise TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 2-0 yenerek finale yükseldi.
Final serisinde üç galibiyete ulaşacak taraf, sezonu şampiyon tamamlayacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan