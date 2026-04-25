Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3

Yarı finalde TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 90-62 mağlup eden Beşiktaş, adını finale yazdırdı

Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te TSK Rehabilitasyon Merkezi'ni 90-62 mağlup eden Beşiktaş, finale yükseldi.

Siyah-beyazlı takım, Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde TSK Rehabilitasyon Merkezi ile karşı karşıya geldi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodunu 29-15 önde tamamlayan Beşiktaş, soyunma odasına 54-29 üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreğini 74-49 önde geçtiği mücadeleyi 90-62 kazanarak adını finale yazdırdı.

Beşiktaş, yarın İspanya temsilcisi Deportivo Amivel ile şampiyonluk maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan
