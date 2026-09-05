Nevşehir'de Paten Şampiyonası Sona Erdi

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Nevşehir'de tamamlandı.

Türkiye Kaykay Federasyonunun açıklamasına göre Kapadokya Motor Sporları Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona 17 ilden 43 kulüp ve 216 sporcu katıldı.

Organizasyonda sporcular; 11, 13, 15, 17, 19 yaş altı ve 19 yaş üzeri kategorilerinde yarıştı.

Sporcular, şampiyona kapsamında 50, 80 ve 100 metre sürat yarışlarının yanı sıra yarım tur ve bir tur mesafelerinde dereceye girebilmek için mücadele verdi.

Organizasyon, ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: AA