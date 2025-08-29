Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da Düzenleniyor

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası finali, Karaman'da düzenleniyor.

Merkez Spor Salonu yerleşkesinde yapımı tamamlanan tekerlekli paten pistinde düzenlenen organizasyona, 13 ilden yaklaşık 150 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, U11, U13, U15, U17, U19 ile U19+ yaş kategorilerinde 200 metreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Etkinlik, 31 Ağustos'ta düzenlenecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.