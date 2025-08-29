Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da Düzenleniyor

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da Düzenleniyor
Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası finali, Karaman'da yapılıyor. Organizasyona 13 ilden yaklaşık 150 sporcu katılırken, ilk gününde genç yaş kategorilerinde yarışmalar yapıldı.

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası finali, Karaman'da düzenleniyor.

Merkez Spor Salonu yerleşkesinde yapımı tamamlanan tekerlekli paten pistinde düzenlenen organizasyona, 13 ilden yaklaşık 150 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, U11, U13, U15, U17, U19 ile U19+ yaş kategorilerinde 200 metreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Etkinlik, 31 Ağustos'ta düzenlenecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Spor
