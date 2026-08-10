Haberler

Karaman'da Paten Şampiyonası Heyecanı Başladı

Karaman'da Paten Şampiyonası Heyecanı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kaykay Federasyonu'nun düzenlediği Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı. 13 ilden 155 sporcu, çeşitli yaş kategorilerinde 100 metre yarışında kıyasıya mücadele ediyor. Final yarışları ve ödül töreni 12 Ağustos'ta yapılacak.

Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı.

Karaman Stadyumu yerleşkesinde düzenlenen organizasyona 13 ilden 155 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı ile 19+ kategorilerinde 100 metreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Şampiyona, 12 Ağustos'ta düzenlenecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Fotoğraf da diyalog da bomba! Bahçeli'nin bu sözleri çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye Tutaner'den yıllar sonra sürpriz haber

Müge Anlı'nın unutulmaz ismiydi! Nazmiye'den yıllar sonra sürpriz var
Ak Parti Milletvekili Gül'den Çerçeve Yasa'da 'Anneler' vurgusu: Annelerin kazandığı yerde kimse kaybetmez

AK Parti Milletvekili Gül'den Çerçeve Yasa'da "Anneler" vurgusu
Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığına dair paylaşımlara soruşturma

Cezaevinde ‘isyan çıktı’ yalanını yayanlar için hesap vakti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Samsun'da vahşi cinayet: Katilin suç kaydı kabarık

Yer Samsun: Vahşi cinayette dehşete düşüren detay
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası tutuklandı

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu