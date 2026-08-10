Karaman'da Paten Şampiyonası Heyecanı Başladı

Türkiye Kaykay Federasyonunun faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı.

Karaman Stadyumu yerleşkesinde düzenlenen organizasyona 13 ilden 155 sporcu katıldı.

Organizasyonun ilk gününde sporcular, 11, 13, 15, 17 ve 19 yaş altı ile 19+ kategorilerinde 100 metreyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele etti.

Şampiyona, 12 Ağustos'ta düzenlenecek final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA