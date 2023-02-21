Tek sorun maaş! Serdar Dursun'un Fenerbahçe'den ayrılması an meselesi

Ara transfer döneminde kadrosunu şekillendiren Fenerbahçe'de milli santrafor Serdar Dursun'a teklifler gelmeye devam ediyor. Daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek isteyen Dursun'a son olarak Rusya temsilcisi Khimki talip oldu. Maaş konusunda henüz anlaşma kaydedemeyen tarafların kısa süre içerisinde anlaşması bekleniyor.

Jorge Jesus'un Fenerbahçe'sinde forma şansı bulamayan ve yedek golcü pozisyonuna düşen Serdar Dursun'a ara transfer döneminde birçok ülkeden teklif gelmişti. Fakat bu teklifler yeterli bulunmadığı için Serdar'ın transferi gerçekleşmemişti.

TEKLİF YAPTILAR

Ara transfer döneminin yarın biteceği Rusya Premier Lig takımlarından Khimki, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar için resmi girişimi yaptı. Fenerbahçe'ye 1 milyon euro öneren Rus kulübü, oyuncuya ise yıllık 1 milyon euro maaş teklif etti.

MAAŞTA ANLAŞAMADILAR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, taraflar arasında henüz anlaşma sağlanamazken ilk talebi yıllık 2.5 milyon euro olan Serdar, maaş konusunda 2 milyon euroya kadar düştü. Fakat yine de anlaşma sağlanamadı. Serdar Dursun'u özellikle isteyen Khimki, yarın sona erecek transfer dönemi öncesi görüşmelerini sürdürüyor.