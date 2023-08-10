Topla buluşması yetiyor! Aboubakar'dan enfes gol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş, 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi'ye konuk oldu. Maçın ilk golü Kamerunlu yıldız Aboubakar'dan geldi. 14'üncü dakikada Salih'in ara pasıyla topla buluşan Aboubakar, aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın, 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi'ye konuk olduğu maçta ilk gol Aboubakar'dan geldi. Kamerunlu yıldız, kalecinin üstünden aşırtma bir vuruş yaparak golü buldu.

PERDEYİ AÇTI

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Neftçi ile kozlarını paylaştığı maçta perdeyi Aboubakar açtı. Maçın 14'üncü dakikasında Salih'in ara pasında topla buluşan Kamerunlu yıldız, şık bir dokunuşla yaptığı dönüş sonrası topu kalecinin üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte Aboubakar'ın o golü;