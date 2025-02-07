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Tek maçta 11 gol birden attı! Yıldız futbolcunun oğlu da kendi gibi

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Lionel Messi'nin oğlu Thiago Messi, U-13 Inter Miami CF formasıyla Atlanta United U-13'e karşı 11 gol attı. Thiago Messi'nin bu başarısı, Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr.'ın bir gün önce 10 gol attığı maçın hemen ardından geldi. Ronaldo Jr. Al Nassr U15 takımının Al-Ittihad U15 takımını 10-9 yendiği karşılaşmada 10 gol atmıştı.

Inter Miami CF'nin U-13 takımında forma giyen Lionel Messi'nin oğlu Thiago Messi, Atlanta United U-13 takımına karşı oynanan MLS Kupası maçında adeta babasının izinden gitti.

11 GOL ATTI

Thiago Messi; Inter Miami CF'nin U-13, Atlanta United U-13 takımını 12-0 yendiği karşılaşmada 11 gol atmayı başardı. Bu olağanüstü performans sonrası, Thiago Messi'nin babasının izinden gittiği ve futbol dünyasında gelecekte önemli bir isim olabileceği ifade edildi.

RONALDO'NUN OĞLU 10 GOL ATMIŞTI

Ayrıca, Thiago Messi'nin bu başarısı, Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr.'ın bir gün önce 10 gol attığı maçın hemen ardından gelmesi de ilginç bir istatistik olarak kayıtlara geçti. Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr. Al Nassr U15 takımının Al-Ittihad U15 takımını 10-9 yendiği karşılaşmada 10 gol atma başarısı göstermişti.

Tek maçta 11 gol birden attı! Yıldız futbolcunun oğlu da kendi gibi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Ronaldo ya gözdağı vermek için bu yöntemi bile seçmiş olabilirler.

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Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

OHHH ŠAHANE BIRBIRINDEN GÜZEL TAM 11 TANE GOL SEYRETTIK VIDEODA!!!! :)))))

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