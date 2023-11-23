Beşiktaş'ın efsanesi olan eski futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların başkan adayı Serdal Adalı'ya destek verdi. Quaresma, Adalı ile beraber olduğu fotoğrafı paylaşarak, "Geri dönüşünüzü görmek büyük bir mutluluk olacak" notunu düştü.

Tek cümlelik de bir not düşen Quaresma'dan Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'ya destek

Beşiktaş'ta gözler 3 Aralık'ta gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Siyah-beyazlılarda Hasan Arat'ın yanı sıra adaylığını açıklayan Serdal Adalı'ya eski futbolcu Ricardo Quaresma'dan destek geldi.

"GERİ DÖNÜŞÜNÜZÜ GÖRMEK BÜYÜK MUTLULUK OLACAK"

Eski futbolcu Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı'ya destek verdi. Serdal Adalı ile fotoğrafını paylaşan Quaresma yaptığı paylaşıma, "Geri dönüşünüzü görmek büyük bir mutluluk olacak" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

KİMLER ADAY, SEÇİM NE ZAMAN?

Beşiktaş Yönetimi, Konferans Ligi D Grubu 2. maçında konuk ettiği Lugano'ya 3-2 mağlup olmasının ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı almıştı. Siyah-beyazlılarda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, aday olmayacağını duyurmuştu. Hasan Arat ve Serdal Adalı ise 3 Aralık'taki seçimde aday olacaklarını açıklamışlardı.