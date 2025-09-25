Tedesco mağlubiyetin nedenini açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 kaybedilen Dinamo Zagreb maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''DAHA İYİ SAVUNMA YAPMALIYIZ''

Tedesco, savunma anlamında kötü olduklarını dile getirerek, "Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu maçta. Tempo ve preste iyiydik. Bu anlamda reaksiyon gösterdik. Çok fazla top kazandık. Maça iyi başlamıştık aslında ama yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Top bizdeyken yavaş oynadık. Baskı anlamında daha iyiydik." ifadelerini kullandı.

"HALA EKSİKLERİMİZ VAR"

Mağlubiyetin nedenini açıklayan Tedesco, "Hala eksiklerimiz var. İkili mücadelelerde, temaslarda daha fazla kazanmalıyız. Bugün çok fazla kaybettik. Çok fazla ikili mücadeleleri kaybediyoruz. Gücümüz ve hızımız yeterli değil. Sizler de görüyorsunuz. Benim için bu durum zor.Aynı zamanda daha iyi savunma yapmalıyız. Üçüncü gole bakacak olursak; o şutları engellememiz gerekiyor. Temel şeylerden biri bu." dedi.

''ALAKASI YOK''

"Çağlar ve Semedo'nun pozisyonları maç içerisinde çok farklıydı. Mağlubiyetin sebebi bu oyuncuların farklı yerlerde oynaması mıydı, yoksa takım içerisindeki başka eksikler miydi?" sorusuna cevap veren genç teknik adam,"Aslında bu oyuncular iyi performans gösterdiler. Asensio ve Semedo 6 numara pozisyonunda çok fazla top tutmamızı sağladılar, derin pasları attılar, ikili mücadele kazandılar. Çağlar çok ikili mücadele kazandı. Rakibin attığı iki diyagonal topta pozisyona uzaktı. 3'lü sistemde oynamakla aynıydı Çağlar için. Onun için problem olmadı. Oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız, kesinlikle onların o pozisyonlarda oynamasıyla ilgili bir alakası yok."

''TOPA ARKAMIZI DÖNMEMELİYİZ''

Sözlerine devam eden Tedesco, ''Golleri yeme biçimimizin kabul edilebilmesi mümkün değil. Arkaya adam kaçırıyoruz. Bazı şeyleri takımın zaten kendisi yapması gerekiyor. Mesela şutlarda topa arkamızı dönmemeliyiz.'' şeklinde konuştu.