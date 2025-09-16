Tedesco istedi! Fenerbahçe'de teknik ekibe yeni isim

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğüne Domenico Tedesco'nun uzun yıllardır birlikte çalıştığı Alman Max Urwantschky getirildi.

TEKNİK EKİPTE DEĞİŞİKLİK

Sarı-lacivertlilerde kaleci antrenörü Sandro Zufic'in ayrılmasının ardından bu göreve yeni bir isim atandı. Alman çalıştırıcı Max Urwantschky, Fenerbahçe'nin teknik ekibine katıldı.

54 yaşındaki Urwantschky, 2014 yılından bu yana Domenico Tedesco'nun ekibinde yer alıyor. Tecrübeli antrenör, Almanya, Rusya ve Belçika'da farklı kulüplerde görev yaptı.