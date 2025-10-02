Tedesco, isim vermeden Mourinho'yu eleştirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazanılan Nice maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BİRÇOK KONUDA İLERİ BİR ADIM ATTIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, "Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge." dedi.

"GÜVEN GÜVEN GÜVEN!"

"Bir önceki maçın 11'iyle devam ettik. Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maç 11'de oynayamayız. Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven!"

MOURINHO'NUN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GÖNDERME

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun antrenman sistemine gönderme yapan Tedesco, "Hazırlık dönemiyle ilgili fikrim yok. Ben burada değildim. Sezon öncesi nasıl bir kamp yapıldığını bilmiyorum, burada değildim. İkinci yarıdaki düşüşün sebebi ilk yarıda yaptığımız şiddetli presti. Takım 90 dakika boyunca harika bir güce sahip değil. Eksikler var.'' sözlerini sarf etti.