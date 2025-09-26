Haberler

Tedesco ile futbolcular arasında kriz çıktı! Kadro dışı ihtimali gündemde

Fenerbahçe'de Tedesco'nun oyuncularıyla yaşadığı gerginlikler artıyor. Tedesco'nun Brown ve Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı tartışmalar ve Dinamo Zagreb maçı sonrası yaptığı eleştirilerin takım içinde rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Özellikle Tedesco'nun, 'Rakip şut çekerken arkanızı dönmemelisiniz' şeklindeki ifadeleri tepki çekti. Yönetimin, Tedesco'yla yola devam etmesi halinde bazı oyuncuların kadro dışı bırakılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile oyuncular arasında gerilimin yükseldiği öne sürüldü. İtalyan çalıştırıcının Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası yaptığı açıklamalar takım içinde rahatsızlık yaratırken, bazı futbolcularla yaşanan tartışmalar gündeme bomba gibi düştü.

BROWN'LA GERGİNLİK, KEREM'LE MEMNUNİYETSİZLİK

Tedesco'nun, Kasımpaşa maçı öncesi Archie Brown ile idmanda tartıştığı iddia edildi. İngiliz futbolcu bu karşılaşmada yedek soyunmasına rağmen süre bulamadı. Öte yandan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun da hocasıyla görüşerek oyun planından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdiği öne sürüldü.

"ARKANIZI DÖNMEYİN" SÖZLERİ OLAY OLDU

Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrası Tedesco'nun açıklamaları da gündem yarattı. 40 yaşındaki teknik adam, "İkili mücadelelerin çoğunu kaybediyoruz. Yavaş oynuyoruz. Savunmada da daha iyi olmamız lazım. Mesela üçüncü gole bakacak olursak, rakip şut çekerken arkanızı dönmemeniz gerek. Bu benim için en temel şeylerden biri" ifadelerini kullandı.

Tedesco'nun bu sözlerinin, futbolcuların kendilerini hedef gösterdiği düşüncesine kapılmasına yol açtığı ve soyunma odasında huzursuzluğa neden olduğu öne sürüldü.

KADRO DIŞI İHTİMALİ

Yaşanan krizin ardından yönetimin, Tedesco ile yola devam edilmesi halinde bazı futbolcuları kadro dışı bırakabileceği konuşuluyor.

