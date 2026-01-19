Tedesco: "İkinci yarıda çok çok dominant bir oyun sergiledik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor maçının ilk yarısından dersler çıkarmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Rakibimiz bugün bize çok iyi çalışmış, çok şiddetli, temposu yüksek bir oyun sergilediler. Dolayısıyla bu durum aslında değişken olabiliyor. Genellikle kötü şeyleri konuşuyoruz ama şunu da belirtmemiz gerekiyor; ikinci yarıda çok dominant bir oyun sergiledik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk olarak maç esnasında ceketini yere atma anını paylaştı. Tedesco, "Çok sıcak hissettim, o yüzden ceketimi çıkarıp fırlatma ihtiyacı duydum. Tabii ki bazen çok duygusal olabiliyorum ama özel bir sebebi yok" dedi. İtalyan teknik adam müsabakaya dair yaptığı değerlendirmede, "İlk yarıda çok çok kötü bir performans sergiledik. Bunu söylemem gerekiyor ama bu bizim yüzümüzdendi. Çünkü istediğimiz pozisyon alamadık. Saha içerisinde topa sahip olamadık. Bu biraz da rakibin de sayesindeydi. Çünkü çok baskı kurdular üzerimizde. Onlar daha fazla enerjiye sahip ve fiziksel olarak daha ileride. Eğer 3'ü atmış olsalardı daha zor olacaktı bizler için ki direkten dönen topları vardı. Dolayısıyla ikinci yarıda sahaya yeni fikirlerle çıkmamız gerekti. Bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. Enerjimizi değiştirmemiz, sistemimizi, pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekiyordu ki bunları yaptık ikinci yarıda daha çok kontrol edebildik. İlk yarıya kıyasla topa daha fazla sahip olabildik ve bu sayede de rakibi birazcık daha fazla geriye gömebildik. Rakip ilk yarıda yapmış olduğu baskıyı ikinci yarıda gösteremedi. Tabii ki bu bizim çok enerji sarf etmemiz gerektirdi. Çünkü burada oynamak çok zor. Çok iyi bir takım, iyi bir teknik direktörleri var, iyi bir iyi çalışılmış bir takım forvetleri çok inanılmaz hızlı. Süper Lig'de gördüğüm en hızlı forvetleri gibi. Ruan var, Maestro var. Burada galip geldiğimiz için çok mutluyum. Evet puan farkı şimdi 1'e düştü. Ama bunu konuşmak için henüz çok erken" şeklinde konuştu.

"Talisca'nın burada kalması bizim için önemli"

Talisca'nın takımdaki geleceği hakkında konuşan Domenico Tedesco, "'Çok basit. Talisca bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de özverili bir şekilde oynadı. Çünkü normalde kendisi 10 numara. En iyi oynadığı pozisyon 10 numara pozisyonu. Ama onu 9 numara pozisyonunda kullandığımızda da hem gerektiğinde yaklaşmayı, gerektiğinde arkaya koşulları yapmayı çok iyi beceriyor. Bugün de 2 gol attı. Sol ayaklı böylesine bir oyuncuyu bulmak çok zor. 10 numara da hem bu kadar uzun boylu hem sol ayağı bu kadar iyi bir oyuncu bulmak hiç kolay değil. Bana göre o kalacaktır. Sadece birazcık zaman meselesi. Kulüp zaten süreci yürütüyor ama benim için çok net. Onun burada kalması bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Aston Villa maçında iyi bir oyun sergilemek istiyoruz"

Ligde kalan haftalar için psikolojik üstünlüğün kendilerinde olup-olmadığıyla ilgili soruya Tedesco, şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum. Aynı zamanda bu durumu umursamıyorum da. Çünkü belirtmiş olduğunuz gibi 17 maç çok fazla. Bizim şimdi Aston Villa maçına odaklanmamız gerekiyor. Çok zor bir maç olacak bizim için. Aynı zamanda Alanya'ya baktığımız zaman bizim maçımız hazırlanmak için çok fazla vakitleri vardı. Tıpkı Kocaeli'nin olduğu gibi, tıpkı Göztepe'nin olacağı gibi. Ondan sonra da Trabzonspor'la oynuyoruz. Onlar da uluslararası maç oynamıyorlar. Dolayısıyla çok çok zor. Avrupa Ligi bizler için pozitif bir durum. Kadıköy'de Aston Villa'ya karşı oynayacağımız bir maçta iyi bir oyun sergilemek istiyoruz ki orada alacağımız Avrupa Ligi'nde aldığımız pozitif sonuçlar iyi sonuçlar da bize itici bir güç oluyor ve bizim için moral oluyor, bizim için enerji oluyor. Süper Kupa'yı artık bizden kimse alamaz. Ama artık o maç geçti. Dolayısıyla bizim önümüze bakmamız gerekiyor. Eğer oynayacağımız her maç bugünkü gibi zor olacaksa çok çok mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün oyunculara ihtiyacımız var. Enerjimizin ve en önemlisi odamızın yüksek olması gerekiyor."

"İkinci yarıda çok dominant bir oyun sergiledik"

Alanyaspor maçının ikinci yarısında daha iyi bir oyun sergilediklerini belirten 40 yaşındaki teknik adam, "Kazandığımız müddetçe bunun bir önemi yok. Bazen tam tersi oluyor, Bazen ilk yarılarda iyi oynuyoruz, ikinci yarıda tam tersi olabiliyor. Bu bazen bize bağlıdır. Bize bağlı olan durumlarda geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bugünkü maçın da ilk yarısını izleyeceğim ve bu maçın ilk yarısında da dersler çıkartacağız. Ama bu durum bazen rakibe de bağlıdır. Rakibimiz bugün bize çok iyi çalışmış, çok şiddetli, temposu yüksek bir oyun sergilediler. Dolayısıyla bu durum aslında değişken olabiliyor. Her maçın hikayesi farklı, her rakip farklı. Bizim tabii ki bugünkü maçın ilk yarısında dersler çıkarmamız gerekiyor. Evet, genellikle kötü şeyleri konuşuyoruz ama şunu da belirtmemiz gerekiyor; ikinci yarıda çok dominant bir oyun sergiledik. Rakibin de ilk atmış olduğu gol maçın henüz ikinci dakikasıydı. Bu kadar erken bir golü ilk şutta yediğiniz zaman kolay olmuyor. Dolayısıyla takımı oyuncularıma, çalışanları tebrik ediyorum. Çok mutluyum" dedi. - ANTALYA