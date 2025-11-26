Tedesco'dan Ferencvaros Maçı Öncesi Açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros'un hava toplarında iyi takım olduğuna dikkat çekerek, "İyi savunmamız gerekiyor. İşin kaynağına baktığınız zaman bu ortaları engellemek gerekiyor. Ceza sahasında adam adama oynamamız gerekiyor. Topu nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco, Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Yoğun maç takviminde milli takımlara giden oyuncuların orada oynamalarının önemli olduğuna değinen Tedesco, "Aslında bu durum birazcık milli takıma kaç oyuncu gittiğiyle ve oynayıp oynamamalarıyla alakalı. Mesela bizim durumumuza baktığımızda 12 oyuncu milli takıma gidiyor ve 8 tanesi oynuyor. Maçlarda oynadıkları için biz ritmimizi kaybetmiyoruz. Milli ara öncesi de formdaydık şimdi de formdayız. Avrupa maçları pozitiftir. Bu tür maçları oynamak önemlidir. Bizim için pozitif bir durum" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir kadromuz var"

Takımdaki eksiklere yönelik ise İtalyan teknik adam, "Bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınızda normal olabiliyor. Bizim iyi kadromuz var. Bütün oyuncularımız oynamayı hak ediyor. Ben de yeni yüzler görmekten, oynatmaktan mutlu oluyorum. Güçlü bir kadromuz var. Eğer bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Bir gün şansı geldiyse o şansı hak etmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi savunmamız gerekiyor"

Macar ekibinin etkili kanat atakları yaptığının hatırlatılması üzerine Domenico Tedesco, rakibi karşılama konusunda şöyle konuştu:

"Sadece ortalarda değil, arkaya yapılan koşularda da iyi bir takım. Barnabas (Varga), Avrupa'da hava topu kazanmada birinci oyuncu. Gollerin yüzde 30'unu kafa vuruşlarıyla attılar. İyi savunmamız gerekiyor. İşin kaynağına baktığınız zaman bu ortaları engellemek gerekiyor. Ceza sahasında adam adama oynamamız gerekiyor. Topu nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ne kadar çalışırsanız çalışın saha içinde farklı olabiliyor."

Tedesco, UEFA listesine eklenen ve son haftalarda 11'de yer bulan Levent Mercan ile ilgili soruya ise, "Yarın onu görebiliriz" yanıtını verdi.

"Çok kaliteli oyuncuları var"

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, Ferencvaros takımında çok kaliteli oyuncular olduğunu söyledi. Oyuncuların bireysel performanslarda da öne çıktığını belirten Domenico Tedesco, "Tabii ki tabloya, sıralamaya baktığınız zaman nasıl bir takım olduğunu görebiliriz. Turnuvadaki en zorlu rakiplerinden biri. Pek çok oyuncuları istatistiklerde lider durumda. Varga hava toplarında öne çıkıyor. Naby Keita, Liverpool'da çok kupa kazandı. Çok kaliteli oyuncuları var. İlk andan itibaren hazır olmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Bir şeyler kazanmak istiyorsanız savunma çok önemli"

Maçlarda geriye düşmeleri ve bu duruma alınacak önlemlerle ilgili soruya Domenico Tedesco, "Ben de maç başında 2-0 geriye düşmek istemem. Zaman zaman biz de 1-0 öne geçtiğimiz, gol yemediğimiz maçlar oldu. Skordan bağımsız olarak büyük takımlar, daha az gol yememiz gerekiyor. Bu olgu. İstatistiksel olarak eğer bir şeyler kazanmak istiyorsanız savunma çok önemli. Yediğimiz bazı gollere baktığınızda savunamayacak gollerdi. Bazı goller vardır rakip çok şanslıdır. Umarım kimseye kalp krizi yaşatmayız. Tabii ki her maçı 6-4 kazanacaksak bunu kabul ederim" diye cevap verdi.

"Yarın Efe oynayacak"

Sarı kart cezası bulunan Jayden Oosterwolde ve sakatlığı olan Çağlar Söyüncü'nün yerine genç futbolcu Yiğit Efe Demir'in oynayacağını açıklayan Tedesco sözlerine şöyle devam etti:

"Efe oynayacak. Onun sırası geldi. Kendisi iyi bir futbolcu. Aynı zamanda çok akıllı. Karagümrük'te çok iyi mücadele etti. İyi bir karaktere sahip. Yarın bir hata yaparsa ben onu affedeceğim. Kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de olduğu için keyif alması gerekiyor."

"Ederson, bizim için önemli bir silah"

Brezilyalı kaleci Ederson'un çok fazla çözüm üretebilme yetisi olduğunu aktaran sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Çok güçlü oyuncu. Bazen kısa, bazen rakibi üzerimize çekip uzun top oynuyoruz. Rakibimizin veya o anki pozisyona göre değişebiliyor. Ederson çok yönlü oyuncu. Etkili uzun paslar atabiliyor. Kendisi bizim için önemli bir silah. Biz topa sahip olmak istiyoruz. Beşiktaş ve Rizespor maçlarında yediğimiz gollere baktığınızda benzer durumları görebilirsiniz. Edi'ye sahip olduğumuz için mutluyuz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL