Tedesco'dan En Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, gösterdiği etkisiz performansın ardından 63. dakikada oyundan çıkarken ıslıklanmıştı.

TEDESCO'DAN NESYRI'YE 2 CÜMLELİK KONUŞMA

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun karşılaşmanın ardından soyunma odasına En-Nesyri'ye yaptığı konuşmayla moral verdiği belirtildi.

"KAFANA TAKMA, ODAKLAN"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tedesco, En-Nesyri'yi teselli eden ilk isim oldu. İtalyan çalıştırıcı, Faslı golcüye yaptığı konuşmada, "Bir gol attığında seni alkışlayacaklar. Bir dahaki maça odaklan, kafana takma." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.