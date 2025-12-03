Haberler

Tedesco'dan En Nesyri'ye 2 cümlelik konuşma
Güncelleme:
Galatasaray karşısında oyundan alındığı esnada tribünlerden yoğun şekilde ıslıklı tepkiye maruz kalan En-Nesyri'ye soyunma odasında Domenico Tedesco'nun 2 cümlelik bir konuşma yaptığı ifade edildi. Tedesco'nun Faslı golcüye, "Bir gol attığında seni alkışlayacaklar. Bir dahaki maça odaklan, kafana takma." dediği belirtildi.

  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Youssef En-Nesyri'ye 'Bir gol attığında seni alkışlayacaklar. Bir dahaki maça odaklan, kafana takma.' dedi.
  • Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 maçta 8 gol ve 1 asist yaptı.
  • Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, gösterdiği etkisiz performansın ardından 63. dakikada oyundan çıkarken ıslıklanmıştı.

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'nun karşılaşmanın ardından soyunma odasına En-Nesyri'ye yaptığı konuşmayla moral verdiği belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tedesco, En-Nesyri'yi teselli eden ilk isim oldu. İtalyan çalıştırıcı, Faslı golcüye yaptığı konuşmada, "Bir gol attığında seni alkışlayacaklar. Bir dahaki maça odaklan, kafana takma." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 23 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri'nin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Böyle konuşursan nah oynarlar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Kara:

nesyiri bizim Anadolu takım golcüsü 4 büyüklerde gereksiz bir adam

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

1-2 maç daha en nesri nin yüzünden tökezlerse Fenerbahçe. bavulunu toplarsın todesco

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Bu demek oluyor ki bu kazmayı yine oynatacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
