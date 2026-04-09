TED Edirne Koleji kürekçileri, Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek

TED Edirne Koleji kürekçileri, Hırvatistan'da Türkiye'yi temsil edecek
TED Edirne Koleji Kürek Kulübü, 11-12 Nisan'da Hırvatistan'ın Zagreb şehrinde düzenlenecek Croatia Open 2026 yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek. Yarışlar, Avrupa'nın önemli kürek merkezlerinden Lake Jarun parkurunda yapılacak.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, 11-12 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Croatia Open 2026 yarışlarında Türkiye'yi temsil edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre yarışlar Avrupa'nın önemli kürek merkezlerinden biri olan Lake Jarun parkurunda gerçekleştirilecek.

19 ve 23 yaş altı kategorilerinde yarışların olacağı organizasyon, Avrupa'da sezonun en önemli erken dönem yarışlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu yıl yaklaşık 20 ülkeden 500'e yakın sporcunun katılmasının beklendiği Croatia Open'ta Avrupa'nın farklı ülkelerinden milli sporcular ile kulüp takımları mücadele edecek.

Dünya Kürek Federasyonu takviminde de yer alan yarışlarda sporcular, hem uluslararası deneyim kazanacak hem de sezon öncesi performanslarını test etme imkanı bulacak.

Kaynak: AA / Salih Baran
