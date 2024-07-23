TED Ankara Koleji, 2024-2025 sezonu için üç oyuncuyla anlaştı
TED Ankara Koleji, Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecekleri 2024-2025 sezonu için Özgür Şahin, İlker Tunalı ve Ahmet Kutay Güneş ile mukavele imzaladı.
2024-2025 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek TED Ankara Koleji, üç oyuncuyla mukavele imzalandı.
Türkiye Basketbol Ligi'nde TED Ankara Kolejliler, geçen sezon Alagöz Holding Iğdır Basketbol forması giyen Özgür Şahin, Finalspor forması giyen İlker Tunalı ve AYOS Antalya Spor forması giyen Ahmet Kutay Güneş'i transfer etti.