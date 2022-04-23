TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da finalin adı belli oldu

Tekler ana tablosunda elemelerden gelip yarı finale ulaşan tek isim olan Anastasia Potapova, Kazak Yulia Putintseva karşısında geriden gelerek kazandı. Servisini 3 kez kırdırdığı ilk seti 6-2 ile kaybeden Potapova, sonrasında oyunun hakimi oldu. Çok iyi başladığı ikinci seti 6-2 kazanıp karşılaşmayı final setine taşıyan 21 yaşındaki raket, son seti de aynı skorla noktalayarak 2-6, 6-2, 6-2 ile finale yükseldi. Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan Potapova, yaklaşık dört yıllık bir aranın ardından üçüncü kez bir turnuvada final oynama hakkını elde etti.

TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da yarın çiftler finali 12.30'da, tekler finali ise 15.00'te oynanacak. Final maçlarının ardından turnuvanın üçüncü edisyonunda şampiyonlar belli olacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor